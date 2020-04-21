Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,996
  • 7,5815
  • 375.193
  • 97581.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması

Başkan Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması

Başkan Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan koronavirüsle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında "Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibarıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür."

"Türkiye olarak, dünyanın tamamı gibi, koronavirüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz."

"Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz"

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

Isparta'da Mada Adası sakinleri Korona'dan izole bir hayat sürdürüyorlar

Isparta'da Mada Adası sakinleri Korona'dan izole bir hayat sürdürüyorlar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Irak'tan getirilen 366 Türk vatandaşı Diyarbakır ve Batman'da yurtlara yerleştirildi

Ramazandan önce dondurucuya koyulabilecek pratik öneriler