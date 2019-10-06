Başkan Erdoğan'dan 50+1 tepkisi! 'Neyi değiştiriyorsun?'

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar. Ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur.



'AK PARTİ'YE SALDIRANLARIN GAYESİ DEĞERLERİ YIKMAKTIR'



İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur ki AK Parti ne kadar güçlü olursa Türkiye de o kadar güçlü olur. Sizlerden attığınız her adımı bilinçle örtüp tartmanızı istiyorum. Biz sıradan bir parti değiliz bu hareket bir davadır bizler dava arkadaşları olarak bir aradayız. AK Parti'ye saldıranların gayesi, yerine bir başka partiyi ikame etmek değil, temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. Bu bakımdan verdiğimiz mücadele kendimiz için değil, milletimiz adınadır.



50+1 TEPKİSİ



Tespitlerimizde bir yanlışımız var. Kamuoyunu bilgilendirmede eksikliğimiz var. Şimdi birileri 'bunu değiştirelim.' Neyi değiştiriyorsun? Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul etmiş. Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor. İstanbul'da da yönetiyor, Ankara'da da açık ara yönetiyor. Biz millete sorduk. Arkada egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazacak. Senin kitabında egemenlik kayıtsız şartsız malum kişilere dağdakilere aittir.



'TRUMP GÜNDEME GETİRDİ AMA YANINDAKİLER UYMADI'



Dün bir ukala güvenli bölgeyi ABD kendisi planlamış diyor. Erdoğan ile bir alakası yokmuş. Sayın Obama'ya nerelerin güvenli bölge olabileceğini söyleyen şahsım. Daha sonra Trump bizim dediğimiz noktaya geldi. Sonra Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi. Ama yanındakiler talimata uymuş değiller. PKK-PYD-YPG burada cirit atıyorlar. Irak üzerinden buralara gelen 30 bin TIR silah yüklü araçlar kime geliyor, neden geliyor? Bunun hesabını sormak bizim hakkımızdır. 911 kilometre sınır bize ait. Tedbirimizi buna göre almak zorundayız. Güvenli bölge olarak söylediğimiz yerler Sayın Trump'ın 20 mil diye hitap ettiği 30-32 kilometrelik derinlik bizim durumumuzun ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemli.