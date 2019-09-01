Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert eleştiri: Diyarbakır'da kimlerle neyi konuşuyor?

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları



MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE



Konya büyük medeniyet davamıza bugün de büyük destek veriyor. Bugün burada 645 milyon lira olan 88 kalem eser ve hizmetin açılışını yapacağız. İlk müjdemi veriyorum, Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hatttın ilk etabının ihalesini Eylül ayında gerçekleştiriyoruz.

Geliyorum bir başka müjdeye bu müjde de çiftçilere. Bu yılın sonunda nişasta bazlı şeker oranını yüzde 2,5’a kadar indiriyoruz. Bu yıl pancar alımında ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz.

Konya’ya bir müjdemiz daha var. 2021 İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisinin ev sahibi olarak Konya’yı belirledik.



CHP'YE SEÇİM VAADİ ELEŞTİRİSİ



Son seçim kampanyası boyunca CHP’li belediye başkan adayları ve genel başkanları her konuda attılar tuttular. Hiçbir işçi çıkartmayacaklarına kadar vermedik söz bırakmadılar. Ne oldu? Şu anda çıkartıyorlar. Ve tabi ki bütün bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var.



Üstelik ne diyordu Bay Kemal, 'Namus söz' diyordu. Bir de bunu katmerlediler. Bu adaylardan bazıları seçimi kazandığında da ahali haklı olarak bu vaatlerin yerine getirilmesini bekledi. CHP’liler önce bizim böyle bir sözümüz yok diyerek inkar yoluna gittiler. İşleri güçleri yalan.



'İBB BAŞKANI DİYARBAKIR'DA KİMLERLE NEYİ KONUŞUYOR?'

İstanbul’u sel götürüyor başkan ortada yok. Ankara’da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor, başkandan ses yok. Demek bir tiyatro oynamışlar. 15 Temmuz'a tiyatro diyenler asıl tiyatroyu seçim meydanlarında kendileri sergilemişler. Bunun adı millet kandırmaktır. Alenen sahtekarlıktır, riyakarlıktır, düzenbazlıktır. Sözlerini tuttukları konular yok mu, elbette var. Bölücü örgütün güdümündeki partiye verdikleri sözleri harfiyen yerine getiriyorlar. İşte İBB başkanı Diyarbakır’da kimlerle neyi konuşuyor. Teröre bulaşmış kişilerle el ele. Ne diyor sizlerle beraberiz. İstanbul’u nasıl birlikte yöneteceklerinin hesabını yapıyorlar. Görevden alınan belediye başkanlarının yanına koşup onlara destek veriyorlar.