19 Eylül 2020 Cumartesi 20:08 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Provokasyonlara asla aldırış etmemekteyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin içinden geçtiği tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürüttüğünü, ısrarlı provokasyonlara asla aldırış etmediğini bildirdi.
Başkan Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provokasyonlara asla aldırış etmemekteyiz."
"Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz."