Başkan Erdoğan'dan 'Neşet Ertaş' paylaşımı

Başkan Erdoğan, vefatının yedinci yılında Neşet Ertaş'ı rahmetle yad ettiğini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Instagram ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"10 yıl önce bugün. 18 Eylül 2009'da Neşet Ertaş ile bir televizyon programında bir araya gelmiştik. Neşet Baba'nın eşsiz sohbeti ve sanatıyla unutulmaz bir buluşma olmuştu. Bu buluşmadan yaklaşık 3 yıl sonra, 2012'de aramızdan ayrılan Neşet Ertaş'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

İşte Başkan Erdoğan'ın paylaşımı;