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Başkan Erdoğan'dan Miraç Kandili paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Miraç Kandili paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili vesilesiyle, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili vesilesiyle, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum."


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