05 Haziran 2020 Cuma 20:06 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Millet Bahçeleri paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Millet Bahçeleri ile ilgili paylaşımda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Millet Bahçeleri ile ilgili paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Allah’ın izniyle, 2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını Millet Bahçeleriyle donatmış olacağız."
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Allah’ın izniyle, 2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını Millet Bahçeleriyle donatmış olacağız. pic.twitter.com/ibTJBYWsHr</p>— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 5, 2020</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>