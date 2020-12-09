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  • Başkan Erdoğan'dan Medipol Başakşehir maçındaki ırkçılığa tepki: Irkçı sözleri şiddetle kınıyorum
09 Aralık 2020 Çarşamba 01:05 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan Medipol Başakşehir maçındaki ırkçılığa tepki: Irkçı sözleri şiddetle kınıyorum

Başkan Erdoğan'dan Medipol Başakşehir maçındaki ırkçılığa tepki: Irkçı sözleri şiddetle kınıyorum

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, Medipol Başakşehir ile Paris Saint-Germain arasında oynanan futbol müsabakasındaki ırkçılık olayına ilişkin, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Medipol Başakşehir ile Paris Saint-Germain arasında oynanan futbol müsabakasındaki ırkçılığa sert tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız"

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