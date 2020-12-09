Başkan Erdoğan'dan Medipol Başakşehir maçındaki ırkçılığa tepki: Irkçı sözleri şiddetle kınıyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Medipol Başakşehir ile Paris Saint-Germain arasında oynanan futbol müsabakasındaki ırkçılığa sert tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız"