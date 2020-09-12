Başkan Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Senin zaten süren az kaldı, gidicisin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda konuştu.

"PARTİMİZE YENİ ÜYELER KAZANDIRMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİZ"



"'Üye sayımız artıyor, ailemiz büyüyor' sloganıyla yürüttüğümüz bu çalışmanın bereketli bir şekilde neticelendiğini görüyoruz." diyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Önümüzdeki süreçte 'TAMAM' diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe tedbirlerini harfiyen uygulayarak partimize yeni üyeler kazandırma çalışmalarına devam edeceğiz. Sadece üye sayısı bakımından değil, aynı zamanda temsil kabiliyeti bakımından da açık ara birinci partiyiz. Yeni isimlerle, yeni yüzlerle, yeni hizmet erleriyle kadrolarımızı tahkim ederken, tek bir gönüldaşımızı dahi dışarıda bırakmayacağız. Partimize emek vermiş, eskilerin dediği gibi teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşımızla irtibatımızı güçlendireceğiz. Hiç kimseyi dışlamadan, kırmadan, dökmeden, hatta varsa kırık kalpleri tamir ederek faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Önce millet, önce memleket diyen Türkiye eksenli hareket eden herkese, elimizi uzatmak durumundayız. AK Parti çatısı altında, terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese ne kadar aykırı olursa olsun her türlü görüşe yer vardır."

"ÇOK CEPHEDE ÇETİN BİR MÜCADELE VERİYORUZ"



Erdoğan, "Türkiye olarak aynı anda birden çok cephede çetin bir mücadele veriyoruz, içeride, sınır ötesinde, ötenin ötesinde de veriyoruz. Ülkemizi terörle baskıyla ekonomik tetikçileriyle hedef alanların amacı bizi onurlu ve kararlı duruşumuzdan vazgeçirmektir." ifadelerini kullandı.

"MACRON SENİN ZATEN SÜREN AZ KALDI"



Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:



"Macron senin zaten süren az kaldı. Gidicisin. Ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde, bak tarih bilgin hiç yok, önce tarih öğren demiştim ve Türkiye'ye tarih dersi verme. Biz sizi Cezayir'den tanırız. Bir milyon Cezayirliyi siz öldürdünüz, 800 bin Ruandalıyı siz öldürdünüz. Biz sizi Libya'dan tanırız. Yüz binlerce Libyalıyı siz öldürdünüz."

Erdoğan, "Öyle bir süreçten geçiyoruz ki doğru adımlar atarsak ülkemizin önünde yepyeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Bugün geldiğimiz noktada AK Parti'nin kaderiyle ülkemizin kaderi bütünleşmiştir." ifadelerini kullandı.