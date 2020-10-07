  • $7,8332
  • 9,2154
  • 476.739
  • 1155.46
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Başkan Erdoğan'dan Kuveyt ve Katar'a günü birlik ziyaret
07 Ekim 2020 Çarşamba 10:07 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan Kuveyt ve Katar'a günü birlik ziyaret

Başkan Erdoğan'dan Kuveyt ve Katar'a günü birlik ziyaret
AA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'ı kapsayan günübirlik çalışma ziyareti için Ankara'dan hareket etti. Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a taziyelerini iletecek olan Erdoğan daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

Başkan  Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'ı kapsayan günübirlik çalışma ziyareti için Ankara'dan hareket etti. Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 09.40'ta Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı.

AA'da yer alan haberde Erdoğan'a iki ülkeyi kapsayan ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUVEYT EMİRİ'NE TAZİYE ZİYARETİ

Erdoğan, Kuveyt ziyareti kapsamında geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşerek taziyelerini iletecek.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ele alınacak, bölgesel konularla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

KATAR'A İŞ BİRLİĞİ ZİYARETİ

Erdoğan, daha sonra geçeceği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

Erdoğan ve Al Sani'nin iki ülke arasında mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirmeleri, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.

<p>Kurgu-Editör: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><p><b

ABD halkı seçim anketlerine güveniyor mu?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi ziyarete açıldı

Persler'in uyguladığı kan donduran işkenceler

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.