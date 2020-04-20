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Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadelede birlik çağrısı

Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadelede birlik çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgının üstesinden 83 milyon hep birlikte hareket ederek gelinebileceğini kaydetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının üstesinden 83 milyon hep birlikte hareket ederek gelinebileceğini kaydetti.

AA'nın aktardığı habere göre, Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Unutmayınız, bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz."

Erdoğan iletisinde, Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesini 4 ana başlık etrafında hayata geçirdiğine dikkati çekerek, yapılan çalışmaların bilgisinin yer aldığı görsele yer verdi.


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