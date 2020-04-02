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Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından koronavirüsle mücadele ile ilgili paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele oldukça iyi durumda olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin sağlık altyapısı; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkânları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır. Sağlık altyapımızın gücüyle, Koronavirüs'e karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız."

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