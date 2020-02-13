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  3. Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP grup toplantısında sözde 'FETÖ'nün siyasi ayağını açıklama' vaadiyle çıktığı kürsüde gerçekleştirdiği açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

NE OLMUŞTU?

FETÖ'nün gazete, dergi ve TV'lerine yapılan operasyonlara 'Basın özgürlüğüne darbe' diyen, FETÖ'cülerin gözaltına alınmasını "cadı avı" olarak niteleyen, 15 Temmuz'u "kontrollü darbe" olarak adlandıran Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağını söyleyerek bazı ithamlarda bulunmuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN SERT CEVAP VERMİŞTİ

Buna karşılık Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP ve özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar kayıtlara geçen, görüntülere yansıyan ve kendi ağzından FETÖ ilişkilerini ortaya koymuş, konuyla ilgili videoları da izleterek "Seni oraya getiren FETÖ'dür. Sen ne konuşuyorsun? FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibidir" demişti.


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