Başkan Erdoğan'dan Katar mesajı: Dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve heyetiyle verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attıklarını belirtti.

Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.