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  • Başkan Erdoğan'dan Katar Emiri paylaşımı: Dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz
26 Kasım 2020 Perşembe 20:07 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan Katar Emiri paylaşımı: Dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz

Başkan Erdoğan'dan Katar Emiri paylaşımı: Dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz
AA

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Katar Emiri'nin Türkiye ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve heyetiyle verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attıklarını belirtti.

Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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