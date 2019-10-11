Başkan Erdoğan'dan kabir ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret eden Erdoğan, dua okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kılmak için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne geçti.

AA