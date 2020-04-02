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Başkan Erdoğan'dan İspanya ve İtalya'nın Başbakanlarına mektup

Başkan Erdoğan'dan İspanya ve İtalya'nın Başbakanlarına mektup

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan, tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İtalya Başbakanı'na ve İspanya Başbakanı'na mektup yazdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan, tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İtalya Başbakanı'na mektup:

Dostluğun nişanesi olarak, geçtiğimiz günlerde Türk Kızılay’ı aracılığıyla İtalya’ya yardım malzemesi göndermiştik. NATO’nun Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) aracılığıyla iletmiş bulunduğunuz yardım çağrınıza cevaben de, askeri kanallarımızdan ilave malzeme sevk ediyoruz. Ayrıca, salgınla mücadelede İtalya’nın acil ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin ülkemizden ihracatı konusunda, elimizden gelen tüm kolaylığı sergiledik.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan, tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İspanya Başbakanı'na mektup:

Türkçemizde “Dost kara günde belli olur” diye bir atasözümüz vardır. Bu anlayışla, NATO’nun Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) aracılığıyla da iletmiş bulunduğunuz yardım çağrınıza cevaben, bugün Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla ülkenize tıbbi yardım malzemesinin intikalini sağlıyoruz.


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