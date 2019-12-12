Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tepkisi: Sen otur işine bak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesinin tanıtımında önemli açıklamalarda bulundu.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Kanal İstanbul'a karşı çıkan İmamoğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Belediye Başkanı diyor ki 'Kanal İstanbul, buraya uymaz.' Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin" dedi.

KANAL İSTANBUL MÜJDESİ

En yakın zamanda Kanal İstanbul proejesinin ihalesini yaparak projeye başlayacağız diyen Erdoğan, "Kanal İstanbul, Boğaz'ı çok ciddi bir felaketten koruma projesidir. Siyasi boyutuyla da bu Kanal İstanbul dünyada çok ciddi bir sükse yapacak. Birileri başlarını okşayan efendilerine diyet borcu ödeyecek diye Türkiye'yi büyütecek bu projeyi rafa kaldırmayız. CHP'nin takoz siyasetine boyun eğmeyiz.'' ifadelerini kullandı.