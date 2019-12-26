Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na çok sert Kanal İstanbul tepkisi: Senin böyle bir yetkin yok

Kanal İstanbul tartışması son günlerde sık sık gündemde. Projeyle ilgili her gün yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Konuya ilişkin yeni bir açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün basın toplantısında Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarına cevap verdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Tamamen Türkiye’nin kendine ait bir su yolu olarak faaliyet gösterecek ve işletilecektir. Ülkemizin en değerli markası olan İstanbul, bu projeyle çok daha kıymetlenecektir. Tabii, bunun için önce ülkenizi ve şehrinizi, deruni bir aşkla, her türlü hesaptan ari bir muhabbetle sevmeniz gerekiyor.İnanın bunların İstanbul sevgisi diye bir dertleri yok. Nasıl olduysa işte İstanbul'da bir Büyükşehir Belediye Başkanlığını aldılar. Şimdi çıkmış İstanbul'a böyle bir Kanal İstanbul gereksiz. Ben bunun kararını sana değil, bunun kararını verme yetkisi bize aittir. Senin böyle bir karar verme yetkin de yoktur. Adımlarımızı attık, atıyoruz ve yola kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu işi inşallah yapacağız."