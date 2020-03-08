Başkan Erdoğan'dan İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Armağan Akman'ın ailesine taziye telefonu

AK Partili Nihat Zeybekci, İdlib şehitlerinden Uzman Çavuş Armağan Akman'ın Denizli'deki baba ocağını ziyaret etti. Akman ailesine taziye telefonu açan Başkan Erdoğan, acılı anne ve baba ile konuştu.

Başkan Erdoğan, "Şehidimizin inanıyorum ki sizleri ağırlamak için hazırlığı var. Rabbim cenneti ile cemali ile İnşallah anne, baba ve bütün aileyi inşallah cennetinde buluştursun. Biliyorsunuz peygamberimiz şehitliği özlemişti. Ve şehitlerimiz peygamberimize komşu, rabbim bizi de bu mertebe ile mükafatlandırsın inşallah. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.