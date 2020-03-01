Başkan Erdoğan'dan, İdlib şehidi Emre Baysal'ın evine taziye ziyareti
Başkan Erdoğan, İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.
Başkan Erdoğan, İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.
Erdoğan, Baysal'ın ailesine taziyelerini iletirken, ziyarette şehit Baysal için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.
Ziyarette Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Başkan Erdoğan, dün İdlib şehidi Emre Baysal'ın Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'ndeki cenaze törenine katılmıştı.