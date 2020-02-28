Başkan Erdoğan'dan İdlib diplomasisi... Trump ve Merkel'le görüştü

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi kararlılığını teyit etti.

Erdoğan ve Trump, İdlib'de yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kaldı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib’de Türk askerine yönelik saldırıyı kınadığını ve şehit olan askerler için başsağlığı dilediğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Trump-Erdoğan telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

Erdoğan ve Trump'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, Trump'ın dün İdlib'de şehit olan Türk askerleri için Erdoğan'a başsağlığı dilediği ve söz konusu saldırıyı kınadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki çatışmaları azaltma ve insani felaketi önleme çabalarına desteğini yineledi. İki lider, daha fazla masum insan öldürülmeden ve yerlerinden edilmeden önce Suriye ve İran rejimi ile Rusya'nın saldırılarının durması gerektiği konusunda mutabık kaldı."

MERKEL'LE GÖRÜŞME

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in Türk birliklerine düzenlenen acımasız saldırıları kınadığını ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılarına son vermesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün telefonda İdlib'deki güncel durumu ele aldıklarını belirtti.

Angela Merkel'in, İdlib ve çevresinde hayatını kaybeden askerlerden dolayı taziyede bulunduğunu ifade eden Steffen Seibert, "Şansölye Merkel, Türk birliklerine yönelik acımasız saldırıyı kınadı ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılara son vermesi çağrısında bulundu." ifadesini kullandı.

Seibert, iki liderin, ateşkes konusunda yeni bir anlaşmanın acil olarak sağlanmasının gerekli olduğu ve bunun için mümkün olan en kısa zamanda siyasi görüşmelerin başlatılması hususunda hemfikir olduğunu aktardı.

Steffen Seibert ayrıca, Merkel'in İdlib'de yerlerinden edilenlere insani destek konusunda Alman hükümetinin dayanışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taahhüt ettiğini de kaydetti.