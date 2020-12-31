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  • Başkan Erdoğan'dan Ermenistan'a mesaj: Bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum
31 Aralık 2020 Perşembe 09:52 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan Ermenistan'a mesaj: Bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum

Başkan Erdoğan'dan Ermenistan'a mesaj: Bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum

Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti. Erdoğan, "Ateşkesin uygulanmasını takip için görevli askerlerimize başarılar diliyorum. Kurulacak merkezin bir an önce faaliyete geçmesini diliyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez’de görev yapmak üzere Azerbaycan’da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti. Erdoğan, "Ateşkesin uygulanmasını takip için görevli askerlerimize başarılar diliyorum. Kurulacak merkezin bir an önce faaliyete geçmesini diliyorum." dedi.

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