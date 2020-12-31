Başkan Erdoğan'dan Ermenistan'a mesaj: Bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez’de görev yapmak üzere Azerbaycan’da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti. Erdoğan, "Ateşkesin uygulanmasını takip için görevli askerlerimize başarılar diliyorum. Kurulacak merkezin bir an önce faaliyete geçmesini diliyorum." dedi.