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  3. Başkan Erdoğan'dan Engin Özkoç'a 1 milyon liralık dava

Başkan Erdoğan'dan Engin Özkoç'a 1 milyon liralık dava

Başkan Erdoğan'dan Engin Özkoç'a 1 milyon liralık dava

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç aleyhinde 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve edepsiz açıklamaları nedeniyle, Engin Özkoç aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtık. Ayrıca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Özkoç hakkında, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatmıştı.


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