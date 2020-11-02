Başkan Erdoğan'dan Elif Perinçek paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından İzmir'deki depremden 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'le ilgili paylaşımda bulundu.

Perinçek'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..."