02 Kasım 2020 Pazartesi 18:00 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Elif Perinçek paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum
Başkan Erdoğan, İzmir'deki depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek'le ilgili paylaşımda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından İzmir'deki depremden 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'le ilgili paylaşımda bulundu.
Perinçek'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan Erdoğan, şunları söyledi:
"Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..."
Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 2, 2020
Geçmiş olsun canım yavrum... pic.twitter.com/cQSdZp6T8G