Başkan Erdoğan'dan Dünya Sağlık Günü tebriği
Başkan Erdoğan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nü tebrik etti.
Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Başta ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakârlıkla görevlerini yerine getiren, özellikle de korona virüsle mücadelemizde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 7 Nisan #DünyaSağlıkGünü’nü tebrik ediyorum.”