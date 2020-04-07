Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7758
  • 7,3914
  • 358.525
  • 92381.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan'dan Dünya Sağlık Günü tebriği

Başkan Erdoğan'dan Dünya Sağlık Günü tebriği

Başkan Erdoğan'dan Dünya Sağlık Günü tebriği

Başkan Erdoğan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nü tebrik etti. 

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Başta ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakârlıkla görevlerini yerine getiren, özellikle de korona virüsle mücadelemizde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 7 Nisan #DünyaSağlıkGünü’nü tebrik ediyorum.”

Roketsan'da patlama! işte ilk görüntüler...

Roketsan'da patlama! işte ilk görüntüler...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 önlemleri sıklaştırıldı