Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8703
  • 6,5858
  • 240.232
  • 96.233
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan'dan Diriliş'e övgü: Dünyanın neresine gitsem onu soruyorlar

Başkan Erdoğan'dan Diriliş'e övgü: Dünyanın neresine gitsem onu soruyorlar

Başkan Erdoğan'dan Diriliş'e övgü: Dünyanın neresine gitsem onu soruyorlar

"Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu" kapsamında Ankara'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diriliş Ertuğrul dizisi hakkında övgü dolu sözler söyledi: "Dünyanın neresine gidersem gittiğim yerlerde bana Diriliş'ten bahsediyorlar ve o ülkelerde bunu izlediklerini anlatıyorlar."

x

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu" kapsamında Ankara'da konuştu.

Erdoğan, güvenlik nedeniyle bazı istisna kurumlar haricinde devlet arşivinin tek bir merkezden yönetilebildiğinin altını çizdi.

Osmanlı Türkçe'si bilmenin de elzem olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Osmanlı Türkçesine savaş açanların amacı bugünkü alfabemizi ve Türkçe'mizi savunmak asla değildir. Bilakis asıl gaye, milletimizin mazisiyle olan bağlarını tümden kesmektir" dedi.

NEREYE GİTSEM ONU SORUYORLAR

TRT 1 ekranlarından yayınlan Diriliş Ertuğrul dizisinin tüm dünyada gösterdiği başarıyı örnek örnek gösteren Erdoğan, "TRT'de yayınlan Diriliş Ertuğrul dizisinin tek başına Osmanlı tarihine olan ilgiyi nasıl arttırdığını herhalde en az sizlerde benim kadar biliyorsunuz. Dünyanın neresine gidersem gittiğim yerlerde bana Diriliş'ten bahsediyorlar ve o ülkelerde bunu izlediklerini anlatıyorlar. Bu örnek bize önümüzdeki dönemde tarihimizle ve münhasıran arşivlerimizle ilgili benzer çalışmalara ağırlık vermemiz gerektiğini işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cengiz Kurtoğlu'nun dedelik heyecanı!
Arka Sokaklar'da şoke eden ayrılık kararı
Demet Akbağ eşi için mevlit okuttu
Yasmin Erbil'den sürpriz karar
Beşiktaşlı futbolcunun Dilan Çiçek Deniz'e talip olduğu iddia edildi
1986 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi´ne alınan Hattuşa, Hitit İmparatorluğu´nun ilk ve en önemli

Hitit İmparatorluğu´nun Başkenti: Hattuşa

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kilosu 6 bin lira! Siparişlere yetişemiyorlar

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları