Başkan Erdoğan'dan Diriliş'e övgü: Dünyanın neresine gitsem onu soruyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu" kapsamında Ankara'da konuştu.

Erdoğan, güvenlik nedeniyle bazı istisna kurumlar haricinde devlet arşivinin tek bir merkezden yönetilebildiğinin altını çizdi.

Osmanlı Türkçe'si bilmenin de elzem olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Osmanlı Türkçesine savaş açanların amacı bugünkü alfabemizi ve Türkçe'mizi savunmak asla değildir. Bilakis asıl gaye, milletimizin mazisiyle olan bağlarını tümden kesmektir" dedi.

NEREYE GİTSEM ONU SORUYORLAR

TRT 1 ekranlarından yayınlan Diriliş Ertuğrul dizisinin tüm dünyada gösterdiği başarıyı örnek örnek gösteren Erdoğan, "TRT'de yayınlan Diriliş Ertuğrul dizisinin tek başına Osmanlı tarihine olan ilgiyi nasıl arttırdığını herhalde en az sizlerde benim kadar biliyorsunuz. Dünyanın neresine gidersem gittiğim yerlerde bana Diriliş'ten bahsediyorlar ve o ülkelerde bunu izlediklerini anlatıyorlar. Bu örnek bize önümüzdeki dönemde tarihimizle ve münhasıran arşivlerimizle ilgili benzer çalışmalara ağırlık vermemiz gerektiğini işaret ediyor" ifadelerini kullandı.