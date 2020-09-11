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11 Eylül 2020 Cuma 00:25 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: Bizi yiyemezsiniz

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: Bizi yiyemezsiniz

Başkan Erdoğan, geçmiş yıllarda yaptığı "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz" açıklamasına ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Başkan Erdoğan, "Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz." paylaşımında bulundu.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesaplarında, yıllar önce yaptığı bir açıklamaya ait görüntülere yer verdi.

Paylaştığı videoda Erdoğan'ın "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz." ifadeleri yer alıyor.

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