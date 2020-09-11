Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: Bizi yiyemezsiniz

Başkan Erdoğan, "Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz." paylaşımında bulundu.



Başkan Erdoğan, sosyal medya hesaplarında, yıllar önce yaptığı bir açıklamaya ait görüntülere yer verdi.

Paylaştığı videoda Erdoğan'ın "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz." ifadeleri yer alıyor.