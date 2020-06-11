11 Haziran 2020 Perşembe 00:15 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan 'dijital farkındalık' paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından dijital farkındalıkla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "dijital farkındalığa" dikkati çekti.
Erdoğan mesajında, "Türkiye olarak gelişen dünyayı sadece uzaktan izlemiyor, son 18 yılda attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla yeni sürecin aktörlerinden biri haline geliyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle güçlü bir dijital farkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız." ifadelerini kullandı.