Başkan Erdoğan: 'Şehitler tepesi boş kalmayacak' dedim, diyeceğim

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları;

Bin yıldır olduğu gibi bugünde hiçbir şehidimizin gazimizin tek damla kanı boşa gitmiyor. Bu harekatları başarıyla sonuçlandırdığımızda Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye için büyük adım atmış olacağız. Önce vatan nedir millet nedir şehadet nedir şehit kimdir gibi soruların cevabını bilmek gerekiyor. Bu cevapları öğrenmek için ancak yüreğinizde ülke ve millet sevgisi varsa, kalbiniz şehadet özlemiyle yanıyorsa ve vücudunuzun her zerresinde hissediyorsanız ulaşabilirsiniz.

Ebediyete uğurladığımız askerlerimizin polisimizin güvenlik korucularımızın tüm kamu görevlilerimizin şüheda konusunda şüphesi olan önce kendi imanını sorgulasın

CHP'YE "ŞEHİTLER TEPESİ" TEPKİSİ

Şehitler tepesi boş kalmayacak sözünü anlamak için imanın yanında içinden çıktığınız toplumun kültürünü bilmeniz gerekir. Şehitler tepesi boş kalmayacak diyen kişi bu ülkeyi düşmana teslim etme peşinde demektir

Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyenler asla Avrupa'ya böyle bir soru sormuyor. Bunların tek dertleri buradan bir siyasi çıkar elde edebilmek, emperyalistlere iyi görünmek amacı vardır

Atalarımızdan ilham alarak şehitler tepesi boş kalmayacak diyorum, dedim, diyeceğim.

"BAY KEMAL'İN YERİ BELLİDİR. NE VATANDIR NE DE MİLLETTİR"

Karşımıza sürekli terör örgütlerinin tezleriyle çıkanlar saflarını belli etmişlerdir. Kimin nerde olduğunu sıkı takip etmek lazım. Bay Kemal'in yeri ne vatandır ne millettir. Onun yeri Esed'in yanıdır. Bize onu tavsiye ediyor, sen git. CHP Genel Başkanı'nın hezeyanlarına cevap vermek gerçekten ağrıma gidiyor.

"CUMHURBAŞKANI MAKAMI SENİ ARAYACAK DEĞİL"

Darbeci Haftter kılıçdaroğlu'nu alkışlayarak dinliyordur, tüm terör örgütleri Kılıçdaroğunu şükranla izliyordur, Türkiye'yi devirmek isteyen çevreler Kılıçdaroğlu'nu canla takip ediyordur. Bu zat dün kürsüye çıkmış. o gece neredeydiniz diye soruyor. Söyleyeyim bu ülkenin Cumhurbaşkanı görevinin başındaydı. Yarın sabahına da ülkenin en yoğun telefon diplomasisi için görevinin başındaydı. O gece tüm komutanlarımız istisnasız görevlerinin başındaydı. TSK'nın tüm mensupları görevlerinin başındaydı. O gece sağlıktan olmak üzere tüm görevlilerimiz görev başındaydı. Hepsi canla başla çalışıyordu. Benden telefon bekliyormuş. Eğer çok merak ediyorsan nasıl ki Bahçeliy'le telefon trafiği nasıl ki Karamollaoğlu ve Akşener'le görüştük, sen arasaydın görüşürdük. Cumhurbaşkanı makamı seni arayacak değil. Biz bir taraftan haritalar üzerinden çalışmalar yapıyoruz, bir de seni mi arayacağım. Sen neden aramıyorsun?

Bu süreçte milletimizi bilgilendirmek için tüm gerekenler ypaılmıştır. milletimiz her şeyi başından sonuna izlemiş takip etmiştir. Bir yandan Esed'le dans eden öteki tarafta Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyen birisi elbette Türkiye'nin çıkarlarının nerede olduğunu göremez. Ülkemizin çıkarlarını savunmak için dünyanın dört bir yanını hallaç pamuğu gibi attıysak bugünde her yere gitmekten imtina etmeyiz. Türkiye dün Çanakkale'de de emperyalistlere karşı mücadele ediyordu bugün de Suriye'de yine emperyalistlere karşı mücadele ediyor.

Bugünde Kılıçdaroğlu ve ekibi ülkemizin bütünlüğüne ve kardeşliğine saldırıyor. bunu tamamen kasıtlı bir şekilde yapıyorlar. bugünde sahada olduğu gibi zafere yürüyeceğiz, ülkemizi bunlara rağmen hedefine ulaştıracağız.

Kendi ülkesine ve milletine derin bir kin beslemesi için ya öncesinde ağır bir travma yaşaması lazım. Sanıyorum karşımızdaki zatta bu mevcut.

İDLİB'E BAHAR KALKANI HAREKATI

Bahar kalkanı harekatında 3 bin 200'ün üzerinde rejim askerini etkisiz hale getirdik.

Destansı mücadelemizle rejimi her gün biraz daha eritiyoruz. Kahraman ordumuz Suriye'de gösterdiği mücadeleyle dünyaya kendini hayran bırakmıştır.

Bir süre sonra rejim sadece idlib'de değil Suriye'nin bir çok yerinde kendisine karşı olduğu görmeye başlayacaktır. Rejim diğer bölgelerde yaptığını bugün idlib'de yaptığını yapmaya çalışıyor. fakat bunu bu kez yapamayacak.

FUTBOL TRİBÜNLERİNDEN BAY KEMAL'E TEPKİ

Mücadele zamanlarında 83 milyon biz biriz beraberiz birlikte Türkiye'yiz ve biz birlikte güçlüyüz. Futbol sahalarında bile milletimizin ülkesine ordusuna verdiği destek bunun en güzel örneklerinden biridir. Bay Kemal farklı bir şey bekliyordu. futbol tribünlerinden ona farklı cevaplar geldi.

"SURİYE HALKINI KENDİ BAŞINA BIRAKMAYACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, "Ne ülkemizi terör örgütlerinin, eli kanlı rejimin ve onları destekleyenlerin insafına terk edeceğiz ne de mazlum Suriye halkını kendi başına bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Yunanistan sınırında yaşanan olaylara ilişkin, "Yunanistan başta olmak üzere tüm AB ülkelerini, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uygun şekilde, topraklarına gelen mültecilere saygılı davranmaya davet ediyoruz." dedi.