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08 Haziran 2019 Cumartesi 16:24 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 17:28

Başkan Erdoğan'dan CHP'li vekilin ailesine taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan CHP'li vekilin ailesine taziye telefonu

Antalya'da tatil yaparken beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan için cenaze töreni düzenlendi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan'a taziyelerini iletti.

Antalya'da tatil yaparken beyin kanamasından hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan için Pamukkale Üniversitesi Kampüsü'ndeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Arslan'ın cenazesi camiye getirildi. Burada düzenlenen törende Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan ile kızı Nazife Demirkapı taziyeleri kabul etti. Nursel Arslan ve Nazife Demirkapı tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü.

ŞENTOP VE KILIÇDAROĞLU KATILDI

Cenaze namazı öncesinde camiye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Arslan ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Cenaze törenine, CHP Genel Başkan Yardımcıları, AK Parti Denizli milletvekilleri, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ile çok sayıda siyasetçi, iş insanı ve vatandaş katıldı.

MÜJDE AR: ARAMIZDAN ÇOK ERKEN AYRILDI

Cenaze törenine katılan oyuncu Müjde Ar ise "Çok üzgünüz. Kazım Arslan, örnek insan olarak nitelendirilebilecek bir kişiydi” dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN’DAN TAZİYE TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan'a taziyelerini iletti. Erdoğan, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat eden CHP Denizli Milletvekili Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan'ı telefonla aradı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Kazım Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.     

 

 

 

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