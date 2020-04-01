Başkan Erdoğan'dan Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı paylaştı.
Başkan Erdoğan'dan koronavirüsten dolayı vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ailesine taziyede bulundu.
Erdoğan mesajında, "Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Koronavirüs'e karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.