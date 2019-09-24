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Başkan Erdoğan'dan BM paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan BM paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 15 yılda BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmalarından derlenen fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda son 15 yılda yaptığı konuşmalarından derlenen fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

BM 74'üncü Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'ta, bugün görüşmelerin açılışına katılacak ve Genel Kurula hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında daha önce yaptığı BM konuşmalarından fotoğraflara yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 15 yıldan 10 fotoğrafla BM konuşmalarımız... Nasıl ki yıllardır bu kürsüden tüm dünyaya gerçekleri ve hakkı haykırdıysak, bugün de aynı inançla, daha güçlü bir şekilde haykırıyoruz: Dünya 5'ten Büyüktür!" ifadelerini kullandı.

AA

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