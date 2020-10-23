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23 Ekim 2020 Cuma 21:41 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan Berlin'deki cami baskınına kınama

Başkan Erdoğan'dan Berlin'deki cami baskınına kınama

Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı twitter'dan Berlin'deki cami baskını hakkında paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "İnanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Berlin’deki Mevlana Camii’nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa’yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum.

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