Başkan Erdoğan'dan Berfin Özek açıklaması: Buradan tüm yargı dünyasına sesleniyorum!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Başkan Erdoğan, Berfin Özek'e asitli saldırıda bulunarak Özek'in 1 gözünü ve yüzünün büyük bir kısmını kaybetmesine neden olan saldırgan Çeltik'in, "Öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla değil, kasten yaralamakla suçlandığı davada 13 yıl hapis cezası almasına tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan; "Bir namussuz bir alçak asit veya kezzap atıyor yüzüne. Bir göz gidiyor. Mahkemenin verdiği ceza 13 yıl ortalama. Ben soruşturuyorum, verilen cevap şu, kanunun en yüksek oranı bu. Ben de diyorum ki, siz burada hakkı, hukuku adaleti arayacaksınız. Böyle bir olay kendi kızınızın başına gelmiş olsa nasıl değerlendirirsiniz? Buradan tüm yargı dünyasına sesleniyorum, kanun maddelerine değil vicdanınızın sesini dinleyin." ifadelerini kullandı.