Başkan Erdoğan'dan Batılı ülkelere "İslam düşmanlığı" tepkisi: Girdikleri çıkmazdan kurtaramayacak

Başkan Erdoğan, ağustos ayında TÜBİTAK'a ait Mükemmeliyet Merkezleri ile Kocaeli Üniversitesi Onkoloji Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılış töreni için şehre geldiğini, üç aylık aranın ardından il kongresi ve toplu açılış töreni vesilesiyle Kocaeli'de bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi.

Tüm Kocaeli halkına muhabbetleri dolayısıyla teşekkürlerini sunan Erdoğan, il kongresini partiye yakışır bir coşku ve kardeşlik ikliminde az önce gerçekleştirdiklerini, kongrede görev alan herkesin halka hizmet Hakk'a hizmettir düsturuyla gece gündüz demeden Kocaeli için Kocaeli halkı için çalışacağına inandığını belirtti.

"BİZDE GÖREV ALMAK, ATEŞTEN BİR GÖMLEK GİYMEK DEMEKTİR"



"Bizde görev almak, ateşten bir gömlek giymek demektir. Hizmete talip olan kişi aslında zorluklara, sıkıntılara, yorgunluklara, ülkesi ve milleti için davası için fedakarlıklara talip olduğunu da bilmelidir." diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Büyük ve güçlü Türkiye davasına gönül vermiş herkese, her bir Kocaelili kardeşimize bu süreçte önemli sorumluluklar düşüyor. Marmara Bölgemizin sanayi üssü olan Kocaeli, asla ihmal edilmemesi gereken illerimizden biridir. Üretim tesisleri ile konumuyla, organize sanayi bölgeleriyle, teknoloji merkezleriyle Kocaeli Türk ekonomisinin gurur kaynağıdır.

Biz de Kocaeli'ye gelirken elimiz boş gelmemeye özen gösteriyoruz. Şehrimize yaptığımız hemen her ziyareti muhakkak bir açılış töreniyle taçlandırmaya çalışıyoruz. Bugün de bakanlıklarımıza, belediyelerimize ve özel sektörümüze ait tamamlanmış yatırım, proje ve tesislerin resmi açılışlarını yapıyoruz. Eğitimde toplam yatırım bedeli 704 milyon lirayı aşan 1527 dersliği, 5 okul spor salonunu, 9 atölyeyi, 180 kişilik pansiyonu ve bir konferans salonunu Kocaeli'mizin hizmetine sunuyoruz. "

Sağlıkta 400 yataklı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ni, Gölcük Sağlık Kompleksi'ni, Gölcük Devlet Hastanesi ek hizmet binasını ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu bugün resmen hizmete açtıklarını aktaran Erdoğan, ulaştırmada şehir hastanesi bağlantı yollarının, sanayi ve teknolojide TÜBİTAK ve TSE'ye ait Teknoloji Merkezi ile deney laboratuvarlarının açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

"KOCAELİSPOR'UN YENİ STADYUMUNUN HAKKINI VERDİĞİNİ GÖRMEKTEN MEMNUNİYET DUYUYORUM"



Gençlik ve sporda 153 milyon liralık bir yatırımla TOKİ tarafından şehre kazandırılan 33 bin kişilik Kocaeli Stadyumu'nun resmi açılışını bugün yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Aslında 3 yılı buldu ve orada maçlar oynanıyordu ama resmi açılışı yapmak nasip olmadı. Bu açılışlarla beraber resmi açılışı yapmış olalım. 3 sezondur futbol maçlarının oynandığı bu muhteşem eserin resmi açılışını yapmak ancak bugüne nasip oldu. Kocaelispor'un yeni stadyumunun hakkını verdiğini görmekten de ayrıca memnuniyet duyuyorum. Bu sene şampiyon olarak bir üst lige yükselen Kocaelispor'umuza Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılar diliyorum." dedi.

Ayrıca çeşitli bakanlıklara bağlı kurumların şehirdeki hizmet binalarının ve yatırımlarının açılışını da yaptıklarını belirten Erdoğan, "Maşallah belediyelerimiz Kocaeli halkımıza hizmette sınır tanımıyor. Bahanelere sığınmadan, zorluklar karşısında yorulmadan, aşkla AK Partili belediye başkanlarımız hemşehrilerine hizmet ediyor. Büyükşehir belediyemizin tamamladığı 1 miyar 170 milyon liralık 50 ayrı yatırım, proje, hizmet ve eserin de Kocaeli'mize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"İŞ DÜNYAMIZIN HER MESELESİNİ KENDİ MESELEMİZ OLARAK GÖRÜP ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ"



Başkan Erdoğan, konuşmasında, "İş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor, sıkıntılarına, sorunlarına çözüm üretiyoruz." dedi.

Erdoğan, "Bu ülkenin potansiyelini bilen çok iyi bilen girişimcilerimiz şeamet tellallarına kulak asmadan Türkiye'nin aydınlık geleceğine yatırım yapıyor." ifadesini kullandı.

"HAYALLERİMİZİ PROJELERE, PROJELERİMİZİ DE TEK TEK GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"



Başkan Erdoğan, "Hayallerimizi önce projelere, projelerimizi de zaman içinde tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, KORONAVİRÜS SALGINI SÜRECİNDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAKTIR"



"Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır." diyen Başkan Erdoğan, "Bu asır, Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Batı ülkelerindeki sefahat perdesinin altındaki zihni sefalete, geri kalmış ülkelerin varlık içinde nasıl yokluğa mahkum edildiklerine bizzat şahit oluyoruz." dedi.

"BATILI ÜLKELERİ GİRDİKLERİ ÇIKMAZDAN SARILDIKLARI İSLAM VE YABANCI DÜŞMANLIĞI KURTARAMAYACAK"



"Özellikle koronavirüs salgını döneminde Batı toplumlarındaki çarpıklıklar, adaletsizlikler çok daha aşikar hale geldi." diyen Erdoğan, "Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde insanlar temel sağlık hizmetlerine ulaşamadığı için göz göre göre can verdi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Batılı ülkeleri özellikle girdikleri bu çıkmazdan son dönemde sarıldıkları İslam ve yabancı düşmanlığı da kurtaramayacaktır." şeklinde konuştu.