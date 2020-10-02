Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan ve işgalci Ermenistan çatışmasına ilişkin önemli mesaj: Karabağ kurtulana kadar bu mücadele sürecektir

Konya Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Sağlık alanında yaptığımız hizmetlerin zirvesini oluşturan şehir hastanelerinden en büyüklerinden birini Konya’da açıyoruz.

Sanayisi ile tarımı ile ülkemizin parlayan yıldızı Konya bu yatırımla çok daha büyük atılımlara hazırlandığını göstermiştir, biz de bütün gücümüz ve imkanlarımızla Konya’nın yanında yer almayı sürdüreceğiz.

Dünyanın yaşadığı dönüşüm koronavirüs salgını ile fevkalade hızlanmıştır, Türkiye tıpkı bir asır önce yapıldığı gibi yeniden kurulmaya çalışılan dünya düzeninden dışlanmak isteniyor. Dikkat ederseniz bugün dünyanı meşgul eden kriz alanlarının neredeyse tamamına yakını ülkemizin etrafında yer alıyor. Biz bu oyunu çok önceden gördük, bir yandan ülkemizin bütünlüğünü korurken diğer yandan kuşatmayı yaracak adımları birer birer hayata geçirdik.

Sadece bununla kalmadık, dünya 5’ten büyüktür çıkışımızla küresel sistemi adeta bloke edenlere bunun o kadar kolay olmayacağı mesajını verdik.

Bugüne kadar ne dediysek yaptık, ne söylediysek arkasında durduk bu kararlı ve aktif tutumumuz karşısında uluslararası toplumun tüm aktörleri Türkiye’yi hesaba katmak durumunda kalmıştır, artık hem sahada hem masada asli yeri olan bir ülke durumundayız.

Elbette bunun bir bedeli oldu, kimi zaman terör örgütleriyle kimi zaman ekonomi ile bizi yolumuzdan döndürmeye çalıştılar. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteği ile hamdolsun bu yoldan dönmedik dönmeyeceğiz. Hep söylediğimiz gibi başaramadılar, başaramayacaklar.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Bugün Suriye’de 8 bin 200 kilometrekarelik bir alanı kontrol altında tutuyoruz, bunu keyfi yapmadık sadece oralardan yapılacak saldırıları ta merkezinde kontrol altına almak için yaptık. Hala Suriye toprakları üzerinde terör adacıkları oluşturarak ülkemizi tehdit etme hesabı yapanlar artık bunun başarı şansının kalmadığını görmelidir. Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için harekat alanıdır.

Benzer bir oyunu Akdeniz’de de oynamak istediler, Doğu Akdeniz’deki tartışmalarda ülkemize kuru sıkı tehditlerle komik gövde gösterileri ile geri adım attıramayanlar nihayet diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldılar.

İŞGALCİ ERMENİSTAN'IN SALDIRILARI

Bu defa Kafkasya’da gelişmeler yaşanmaya başladı, kardeş Azerbaycan işgal altındaki Karabağ’ı kurtarmak üzere büyük bir harekat başlattı şu ana kadar cephede başarı ile ilerleyen Azerbaycan Ordusu pek çok yeri işgalden kurtardı. Türkiye olarak dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanındayız. Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir.

EKONOMİK GELİŞMELER

Dün Eylül ayı ihracatımızın 16 milyar doların üzerine çıkarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığı bilgisini milletimizle paylaştık. Ayrıca OSB’lerdeki elektrik tüketimi de geçtiğimiz ay yılın rekorunu kırdı. Daha geçen hafta Gaziantep’teki OSB’deki 300’ün üzerindeki tesisimizin açılışını yaptık, gerçi bu güzel gelişmeyi bile gölgelemeye kalktılar ama ne yaparlarsa yapsınlar bu gerçeği değiştiremeyecekler.