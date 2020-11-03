03 Kasım 2020 Salı 18:23 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Ayda paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremin ardından 91. saatte enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Ayda için yeni bir paylaşımda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda, "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası; Çocukların kalbinde işler zaman rakkası... Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var..." ifadelerine yer verdi.
İnsanlık zincirinin ebediyet halkası;— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2020
Çocukların kalbinde işler zaman rakkası...
Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var... pic.twitter.com/CYtzgZQETu