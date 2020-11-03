Başkan Erdoğan'dan Ayda paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda, "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası; Çocukların kalbinde işler zaman rakkası... Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var..." ifadelerine yer verdi.

İnsanlık zincirinin ebediyet halkası;

Çocukların kalbinde işler zaman rakkası...



Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var... pic.twitter.com/CYtzgZQETu — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2020