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03 Kasım 2020 Salı 18:23 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan Ayda paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremin ardından 91. saatte enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Ayda için yeni bir paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda, "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası; Çocukların kalbinde işler zaman rakkası... Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var..." ifadelerine yer verdi.

Editör: Eda Cabul<a href='mailto:eda.cabul@turkmedya.com.tr'> eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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