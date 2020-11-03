Başkan Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı: Geçmiş olsun güzel yavrum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra canlı kurtarılan Ayda Gezgin'le ilgili paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..."

Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun.



Geçmiş olsun güzel yavrum... pic.twitter.com/VqZmjHbDAO — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2020

NE OLMUŞTU?

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonraı çöken Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz kaldırma ve arama çalışmalarında 91 saat sonra bir mucize gerçekleşmişti. Çığlık sesi duyulan Ayda Gezgin, ekipler tarafından sağsalim çıkarılmıştı. Ayda, şu anda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyor. 3.5 yaşındaki Ayda'nın sağlık durumu ise gayet iyi.