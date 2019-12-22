Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Avrupa'yı panikletecek mesaj! Net sayı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır."

"Rusya nezdinde, saldırıların (İdlib) son bulması için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz, göstermeyi de sürdüreceğiz. Yarın bir heyeti Moskova'ya gönderiyoruz, görüşmeleri yapacaklar. Alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz."

Önümüzdeki yıllarda bu çalışmayı uluslararası boyuta taşıyarak dünya çapında bir marka haline geleceğine inanıyorum.

Bu cemiyet fitnenin her zaman karşısında olmuştur, hareket şehit Başbakan merhum Menderes'in teşvikiyle başlayarak bugünlere gelmiştir.

"Nasıl oldu da bugün ilmin neredeyse her alanında böylesine geriye düştük, bizden ilham alarak yola çıkanlar şimdi fersah fersah önümüze geçmişken nasıl oldu da biz bugün sahip bulunduğumuz mirasımızın bile farkına varamaz hale geldik? Bu sorular üzerinde cesaretle düşünüp doğru cevapları bulmadan coğrafyamızın ve kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları çözemeyiz."

"Eskiden yurt dışına giden bilim ve araştırma insanlarımızın göçü, artık tersine dönmüş durumdadır"

"Bu hareket şehit Başbakan merhum Adnan Menderes'in teşvikiyle başlayarak bugünlere gelmiştir."

Bu hareket şehit başbakan Merhum Menderes'in teşvikiyle başlayarak bugünlere gelmiştir.

Bu cemiyet ayrıştıranların değil, kucaklaştıranların yuvası olmuştur. İnanıyorum ki bu ocak bundan sonra da milli iradenin yılmaz savunucusu olacak.

Asırlar boyunca medeniyetimiz dünyanın ilim pınarları olmuştur.