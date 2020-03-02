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  3. Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya rest: Bu parayı da istemiyoruz

Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya rest: Bu parayı da istemiyoruz

Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya rest: Bu parayı da istemiyoruz

Başkan Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Size 1 milyar avro göndereceğiz.' diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz? Bizatihi bu parayı da istemiyoruz. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti, onların vereceği parayı da bulur." dedi.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabulünün ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin durumunu maalesef AB üyesi ülkeler ve tüm dünya anlamış değil. Adil yük ve sorumluluk paylaşımı beklentilerimiz ne yazık ki cevapsız kaldı. AB, 18 Mart Bildirisinin gereklerini tam olarak yerine getirmemiştir." dedi.

Erdoğan "Size 1 milyar avro göndereceğiz.' diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz? Bizatihi bu parayı da istemiyoruz. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti, onların vereceği parayı da bulur." dedi.


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