Başkan Erdoğan'dan Ahmet Kekeç'e başsağlığı

AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantı gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Ahmet Kekeç için başsağlığı diledi.

Yazar Ahmet Kekeç'in bugün Rahmeti Rahmana kavuştuğunu söyleyen Erdoğan, "Kendisine Rabbimden özellikle merhamet diliyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Öncelikle ailesine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.<