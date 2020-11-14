14 Kasım 2020 Cumartesi 14:31 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Ahmet Kekeç'e başsağlığı
Başkan Erdoğan, 59 yaşında hayatını kaybeden Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç için başsağlığı diledi.
AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantı gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Ahmet Kekeç için başsağlığı diledi.
Yazar Ahmet Kekeç'in bugün Rahmeti Rahmana kavuştuğunu söyleyen Erdoğan, "Kendisine Rabbimden özellikle merhamet diliyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Öncelikle ailesine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.<