Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Malazgirt zaferinin ülkemiz ve milletimiz için kutlu ve mübarek olmasını diliyorum. Demiri demirle dövenlerin Anadolu’yu aşkla yoğuranların destanına şahitlik etmek için bir kez daha Ahlat’tayız.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Haluk Dursun hocamıza da rahmet diliyorum. Haluk Dursun hoca hep Ahlat’ı görmeden tarihi anlayamazsınız derdi. Ömrünün tamamını tarihe ve ilme adayan Haluk Dursun hocamız geride eşsiz bir miras bıraktı. Aynı zamanda bize ne vasiyet etti biliyor musunuz, ‘Dicle’nin kuzularını çakallara kaptırmama’ vazifesi verdi. Haluk Hoca biz de senin emanetine sahip çıkacağız ve ne Dicle’nin ne de Fırat’ın kuzularını çakallara kaptırmayacağızVV. Buna söz veriyor muyuz?

Evlatlarımıza tarih şuuru kazandırma konusunda hala büyük eksikliklerimiz var. Gençler Ahlat'ı Malazgirt'i yeterince tanımıyor. Malazgirt'i Ahlat'ı görmeden Türkiye'yi tanıyorum demeyin. Burası Anadolu'nun kapısı Türkiye'nin tapusudur.

Sultan Alparslan Malazgirt zaferinden önce son otağını burada kurmuştur.

Tüm bu birikimine ve zenginliğine rağmen Ahlat maalesef senelerce kaderine terk etmiştir. Tarihimizi 1923’ten başlatan zihniyet Ahlat’ı ihmal etti, gereken kıymeti vermedi ve görmezden geldi.

İnşallah bu külliyemizle beraber çevresinde butik birkaç otel de yapacağız. Zira bu kabristanları ziyarete gelenler inşallah oralarda kalma imkanı da bulsunlar. Ahlat’ı daha yakından tanısınlar. Anadolu’nun Orhun abideleri olarak bilinen tarihi yazıtları UNESCO listesine aldırmak için şu anda mücadele ediyoruz.

Birileri rahatsız olsa engellemeye çalışsa da biz bu otağı ilçemize kazandıracağız.

Tarihi şehirlerimize nasıl sahip çıkıyorsak ata sporlarımıza da öyle sahip çıkacağız. Ata sporlarımızla ilgili pek çok kural kaide ve prensip bulunur. Bu sporların yaygınlaşması kültürlerimizle olan bağımızın artması tarihi hafızamızın da yeniden canlanması demektir. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan dünya göçebe oyunlarının ev sahibi Türkiye olacaktır. Böylece Türk dünyasından kardeşlerimizle bir araya gelme imkanı bulacağız. Okçular Vakfımız gerçekten güzel bir çalışma ortaya koydu. 23 Ağustos'tan beri bu meydanda birbirinden güzel etkinlikler düzenlendi.

BAŞKAN ERDOĞAN, AHLAT SELÇUKLU MEZARLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü çoşkuyla kutlanırken, gözler Türklerin Anadolu'daki ilk mezarlığı olan Ahlat'taydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt etkinlikleri dolayısıyla Bitlis Ahlat'taki tarihi Selçuklu mezarlığını ziyaret etti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamalarına Türkiye'nin dört bir yanından katılan vatandaşlar, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı da ziyaret ediyor.

Orhun Abideleri'nden sonra yazılı kaynak olarak bilinen ve tüm ihtişamıyla ayakta duran farklı uzunluklardaki mezar taşlarını görmek için çok sayıda kişi Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geliyor.

Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı, son yıllarda yapılan tanıtım çalışmaları ve etkinlikler sayesinde bir çok yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.

Sadece Anadolu'nun değil, tüm İslam dünyasının en büyük mezarlığı olarak bilinen Ahlat Mezarlığı, 200 dönüm alan içerisinde kurulu. Mezar taşlarına baktığımız zaman, ait oldukları döneme ait inançlar ve tarih hakkında pek çok ipucuna rastlanabiliyor.

2 bin mezar taşı gün yüzüne çıkarıldı: 210 dönümlük alanda bulunan 8 bin mezar taşından 2 bini gün yüzüne çıkarıldı. Bunların arasında hem sanatkarı hem kitabesi olan 1500 mezar taşı bulunuyor.

800 mezar taşının üzerindeki kitabeleri çözümlendi. Bunların yüzde 80'inde Arapça yazılar var. Yine mezarlığın doğu kısmında mezarda yatan kişiye ait bilgiler yer alıyor.

Kimlik bilgileri, doğum ve ölüm tarihi, mesleği ve önemli bir şahsiyete ait diğer bilgiler de yer alıyor. Batı kısmında ise mezarı yapan sanatkarın imzası bulunuyor.