Başkan Erdoğan'dan AB liderlerine mektup... Toplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu...

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Başkan Erdoğan'dan AB liderlerine mektup

"ÇÖZÜMDEN YANAYIZ"

Başkan Erdoğan AB üyesi ülkelere yönelik bir mektup kaleme aldı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kırmızı çizgilerini hatırlatan devletin zirvesi, 'Türkiye her zaman diplomasiden ve çözümden yana tavır almıştır' dedi.

Toplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES zorunluluğu

BAKANLIKTAN YENİ GENELGE

Bakanlık, salgınla mücadele için iki önemli karar daha aldı. Şehir içi toplu ulaşımda da HES kodu zorunluluğu getirildi. Ayrıca artık kamu ve özel sektörde konaklama yapılan tüm tesislerde HES kodu sorgulaması zorunlu oldu.

Merkel'den kritik Türkiye mesajı

MÜLTECİLER VURGUSU

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye yönelik önemli mesajlar verdi. Avrupa Birliği'nin Türkiye ile iş birliği yolları araması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin mülteciler konusunda yaptıklarından övgüyle söz etti.

Paris'te Ermeni- PKK omuz omuza

AZERBAYCAN KARŞITI GÖSTERİLER

Terör örgütü PKK ile Errmeni ittifakı Fransa'da da kendini gösterdi. Başkent Paris'te Ermeniler ile terör örgütü PKK yandaşları Türkiye ve Azerbaycan karşıtı gösteri düzenledi.

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri

ÖDEMELER 8-9 EKİM'DE

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 ve 9 Ekim'de yapılacağını bildirdi.

Doğal gaz fiyatları değişmedi

SABİT BIRAKILDI

Doğal gazda ekim ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu.

Bahçeli'den 'AYM yeni baştan yapılandırılmalı' çağrısı

MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni hükümet sisteminin, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanması gerektiğini belirterek, "Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır." dedi.