Başkan Erdoğan'dan AB liderlerine mektup... Toplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu...
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Başkan Erdoğan'dan AB liderlerine mektup
"ÇÖZÜMDEN YANAYIZ"
Başkan Erdoğan AB üyesi ülkelere yönelik bir mektup kaleme aldı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kırmızı çizgilerini hatırlatan devletin zirvesi, 'Türkiye her zaman diplomasiden ve çözümden yana tavır almıştır' dedi.
Toplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES zorunluluğu
BAKANLIKTAN YENİ GENELGE
Bakanlık, salgınla mücadele için iki önemli karar daha aldı. Şehir içi toplu ulaşımda da HES kodu zorunluluğu getirildi. Ayrıca artık kamu ve özel sektörde konaklama yapılan tüm tesislerde HES kodu sorgulaması zorunlu oldu.
Merkel'den kritik Türkiye mesajı
MÜLTECİLER VURGUSU
Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye yönelik önemli mesajlar verdi. Avrupa Birliği'nin Türkiye ile iş birliği yolları araması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin mülteciler konusunda yaptıklarından övgüyle söz etti.
Paris'te Ermeni- PKK omuz omuza
AZERBAYCAN KARŞITI GÖSTERİLER
Terör örgütü PKK ile Errmeni ittifakı Fransa'da da kendini gösterdi. Başkent Paris'te Ermeniler ile terör örgütü PKK yandaşları Türkiye ve Azerbaycan karşıtı gösteri düzenledi.
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri
ÖDEMELER 8-9 EKİM'DE
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 ve 9 Ekim'de yapılacağını bildirdi.
Doğal gaz fiyatları değişmedi
SABİT BIRAKILDI
Doğal gazda ekim ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu.
Bahçeli'den 'AYM yeni baştan yapılandırılmalı' çağrısı
MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni hükümet sisteminin, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanması gerektiğini belirterek, "Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır." dedi.