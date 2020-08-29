29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:36 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan '30 Ağustos' mesajı
Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan: "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir."
Başkan Erdoğan: "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir."
Erdoğan: "Doğu Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması tesadüf değildir.">>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız