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  3. Başkan Erdoğan'dan '30 Ağustos' mesajı
29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:36 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'dan '30 Ağustos' mesajı

Başkan Erdoğan'dan '30 Ağustos' mesajı

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan: "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir."

Başkan Erdoğan: "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir."

Erdoğan: "Doğu Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması tesadüf değildir."

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