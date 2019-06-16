Başkan Erdoğan'a suikast davasında şoke eden itiraf: Kaç kişi harcarsanız harcayın, oradan çıkmasın

FETÖ’nün emniyet yapılanmasında itirafçı olan sanık E.E., darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesinde örgütsel tabirle “İstanbul emniyet birimi il amiri”ne gelen mesajda, “Cumhurbaşkanı, Atatürk Havalimanı’na gelecek, kaç kişi harcarsanız harcayın ama oradan çıkmasın’ yazıyordu. Yani suikast. Yukarıdan ona böyle bir şey geldi’’ diyerek şöyle devam etti:

YÜZLERCE İSMİ DEŞİFRE ETTİ

"Cumhurbaşkanına suikast ile şey herhalde bu da FETÖ’nün ‘Darbeyi biz yapmadık.’ ifadesini belki de çürütecek derecede önemli bir şey... Anlattıklarımla yaptığım fedakarlığın boyutunu ben size anlatamam. Devlete elimi uzatıyorum, devletin de benim elimi tutacağına inanıyorum.”

İfadesinde yüzlerce isim veren, teşhis edebileceğini beyan eden sanık E.E., örgüte nasıl girdiğini ve örgütsel olarak görev yaparken yaşadıklarını anlattı. Emniyetin “mahrem yapılanması”nda görev aldığını, örgütsel tabirle ‘’öğretmen’’ görevinde bulunduğu belirten itirafçı sanık şunları söyledi: “Özellikle İstanbul emniyetinin yapılanması 3 parçaya bölmüşler, 3 il var. İstanbul’u 3 il olarak yönetiyorlar. Bu yapılanmaya, ‘emniyet birimi’, il imamına ‘müdür’ deniyor."