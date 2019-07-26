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  3. Başkan Erdoğan, yerli 'elektrikli traktör' deneme sürüşünü gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan, yerli 'elektrikli traktör' deneme sürüşünü gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan, yerli 'elektrikli traktör' deneme sürüşünü gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan, Erdoğan, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan ve yerli olarak geliştirilen elektrikli traktörün deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

Erdoğan, Tarım ve Ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 69. Geleneksel Hasat Bayramı kapsamında buğday hasadı yaptı, yerli olarak geliştirilen elektrikli traktörün deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

Erdoğan, TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı etkinliği kapsamında Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğünde bulunan hasat alanına geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından Erdoğan, Erdoğan, biçerdöveri kendisi kullanarak buğday hasadını gerçekleştirdi.

Erdoğan daha sonra hasattan elde edilen buğday hakkında TİGEM Genel Müdür Ayşe Ayşin Işıkgece'den bilgi aldı.

Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan ve yerli olarak geliştirilen elektrikli traktörü de kullanan Erdoğan, traktörün arkasındaki pullukla tarla sürdü.

Traktör hakkında bilgi alan Erdoğan, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, hasat alanında kendisini karşılayan Karaahmet Köyü çiftçileri ile de sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

(AA)

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