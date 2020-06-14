Başkan Erdoğan: Yeni döneme girmiş bulunuyoruz

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

BU SÜREÇTE 125 ÜLKEYE YARDIM SAĞLADIK, HİÇBİR VATANDAŞIMIZI SAHİPSİZ BIRAKMADIK

Salgında birçok imkanın tek başına yeterli olmadığı bazı ülkelerdeki bakımevlerinde, hastanalerinde, sistemlerinde çıkan sorunlar ile görülmüştür. Bu süreçte maske dahi temin etmekte zorlananlar oldu. Ancak güçlüye, ekonomik bakımdan yeterli güce sahip olanların kriz durumlarında daha ayrıcalıklı sayılıp olmayanların kendi kaderlerine terk edildiğini gördük. Dünyanın birçok ülkesinde sistem güçlüyü korurken gelir durumu ne olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık. Dünyanın 125 ülkesine sağlık yardımında bulunduk. Bu nedenle salgın sürecinden güçlenerek çıkmayı planlıyoruz.

OBEZ FAİZ SİSTEMİ YERİNİ FAİZSİZ KATILIM EKONOMİSİNE BIRAKACAK

Aşırı finanslaşma, faize dayalı sistem, sadece rant kaygısı ile hareket eden obez bir ekonomik model ortaya çıkmıştır. Vadelilenin aksine gelir ve servet dağılımı gittikçe bozulmuştur. Finans sektöründeki bu çarpık yapı hızla reel sektöre de etki etmektedir. Bu faize ve sömürüye karşı çare haksız kazanca müsaade etmeyen İslami ekonomi ve finans modelidir. Geleceğin dünyasında faiz ve sömürüye dayalı mevcut ekonomik sistemin yerini risk paylaşımının olduğu katılımcılığa bırakacağına inanıyorum.

KATILIM BANKACILIĞINA DESTEK

İslami Finans kurumlarımızın sektörden aldığı pay 2002 yılında yüzde 2 bile değilken 3 kattan fazla büyüterek yüzde 6'nın üzerine çıkardık. İnşaAllah 2025'e kadar bu oranları yakalamayı planlıyoruz. Sayıları 6'ya çıktı. 10 milyar lira olan aktüf büyüklükleri de 319 milyar liraya ulaştı.

Katılım ortaklarına yönelik engellerin kaldırılması için mücadele verdik. İstanbul'u İslami Finans ve ekonominin de merkezi yapmayı planlıyoruz.