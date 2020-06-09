09 Haziran 2020 Salı 10:38 | Son Güncelleme:
AYM Başkanı Arslan: "Renginden ya da inancından dolayı insana nefes alma hakkı tanımayan yaklaşımla erdemli evrensel toplum inşa edilemez."
Başkan Erdoğan yemin törenine katılıyor
Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı'nın yemin törenine katılıyor
AYM Başkanı Arslan: "Renginden ya da inancından dolayı insana nefes alma hakkı tanımayan yaklaşımla erdemli evrensel toplum inşa edilemez."
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