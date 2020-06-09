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  3. Başkan Erdoğan yemin törenine katılıyor
09 Haziran 2020 Salı 10:38 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan yemin törenine katılıyor

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı'nın yemin törenine katılıyor

AYM Başkanı Arslan: "Renginden ya da inancından dolayı insana nefes alma hakkı tanımayan yaklaşımla erdemli evrensel toplum inşa edilemez."

Ayrıntılar geliyor...

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