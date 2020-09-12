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12 Eylül 2020 Cumartesi 14:34 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'na katıldı

Başkan Erdoğan Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'na katıldı

Başkan Erdoğan ile Tansu Çiller, 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla düzenlenen "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu" için Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi. Başkan Erdoğan ve Çiller, sempozyumun düzenleneceği alana hareket etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 40. yılı nedeniyle düzenlenen Milli İrade Sempozyumuna katılmak üzere helikopterle Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na geldi.

Başkan Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen ’Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu’na katılmak üzere helikopterle Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na geldi. Adaya gelen Erdoğan, bindiği golf aracına eski Başbakanlardan Tansu Çiller’i de alarak, sempozyumun yapılacağı Adnan Menderes Kongre Salonu’na doğru hareket etti.

Başkan Erdoğan ve Tansu Çiller ile bir süre sohbet etti.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Adalet Bakanlığınca, Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla düzenlenen "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu" için Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi. Çiller, sempozyum öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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